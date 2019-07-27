عبدالرحمن مطر - منظومة إس 400 والملف السوري

2019/07/27 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_مطر أياً تكن ردود الفعل حيال امتلاك أنقرة لمنظومة إس 400، فإن الملف السوري، سوف يشكل محور الإحتكاك المباشر في علاقات تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.ومن المحتمل أن يشهد الوضع في سوريا، انعكاساً مباشراً لتجاذبات أكثر حدّة، على الأرض، تتجلى في مواصلة العمليات العسكرية الروسية، في إدلب وريف حماة، في ظل تأييد أمريكي غير معلن، وتغاضٍ واضح عما يتم اقترافه من جرائم بحق المدنيين هناك، يشجع موسكو على م......

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