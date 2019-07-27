خلال فعاليات مهرجان جكران السينمائي بالهند الممثل الهندي «أنيل كابور» يستقبل المخرجة الايرانية «بوران درخشنده»

2019/07/27 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصور جهانی ـ استقبل الممثل الهندي العالمي «أنيل كابو» المخرجة الايرانية البارزة «بوران درخشنده»، والتي قامت بدورها بإشعال شمعة مهرجان جكران السينمائي الدولي بالهند.

وكانت قد توجّهت «بوران درخشنده» التي تعد من نخبة المخرجين الايرانيين، الى الهند لحضور فعاليات مهرجان «جكران» Jagran السينمائي الدولي بنسخته الـعاشرة، إذ من المقرر أن تعرض أهم أعمالها في قسم السينما العالمية بهذا المهرجان.



وكان في استقبال درخشنده الممثل الهندي الشهير «أنیل کابور» Anil Kapoor ممثل فيلم «المليونير المتشرد» Slumdog Millionaire الحائز على جائزة اوسكار ومن إخراج «دنی بویل» Danny Boyle.

وقامت هذه المخرجة الايرانية البارزة بإشعال شمعة افتتاح مهرجان «جكران» الهندي بنسخته العاشرة، ليعقبه بعد ذلك عرض آخر أعمالها ألا وهو فيلم (تحت سطح الدخان) في حفل إفتتاح هذا المهرجان، خصوصاً وأنه حاز على اهتمام كبار الفنانيين في المهرجان.

ويعدّ مهرجان «جكران» أحد أبرز المهرجانات في الشرق حيث سيتم عرض أفلام من 75 دولة من مختلف أرجاء العالم خلال فعالياته وبشكل خاص للجمهور العالمي بالإضافة لمنتجي أفلام الشرق الأوسط، كما ستُعرض هذه الأفلام في 18 مدينة هندية في الوقت ذاته.

وانطلقت فعاليات المهرجان مرورا بأعمال المخرجة درخشنده (المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة والباحثة الإيرانية) وفي حضور للمنتقد الهندي المعروف «راجيو مسند» Rajeev Masand في عرض لإحياء ذكرى أحد منتجي الأفلام العالمية World Retrospective ضمن هذه النسخة من المهرجان الدولي لفيلم (جكران) الذي أقيم في قاعة «سيريوفوت» Sirifort الواقعة في مدينة دهلي نو في الهند.

وعرضت نخبة من أفلام هذه المخرجة في العديد من السينمات ومن جملة هذه الأفلام التي ستعرض فيلم «تحت السقف الدخاني» (زير سقف دودي) Under the Smoky Roof، «صه البنات لا يصرخن» (هيس دخترها فرياد نمي زنند) Hush! Girls Don’t Scream، «اولاد للأبد» (كودكان ابدي) Eternal Children، «الحلم المبلل» (رؤياي خيس) Wet Dream وهي اعمال تتطرق الى مشاكل اجتماعية مثل استغلال الاطفال وحقوق المرأة.

يشار الى أن أعمال المخرجة بوران عُرضت مرات عديدة في مختلف مهرجانات الهند وكانت موضع إهتمام لدى محبي السينما في ذلك البلد وقد إشتهرت كأحد أهم صانعات الأفلام عند الهنديين.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة ستنطلق في العروض التنافسية وغير التنافسية بتاريخ 18 إلى 21 يوليو تموز من الشهر الجاري في مدينة دهلي نو في الهند و 18 مدينة أخرى من ضمن: كانبور، لاكنو، الله أباد، وارناسي، أكرا، میروت، دهرادون، هیسار، لدیهانا، باتنا، رنجي، جمشدبور، كورهبور، رابور، اندور و بهوبال و في النهاية سينتهي في 7 سبتمبر أيلول 2019 في مومباي وسيتم توزيع جوائز في مجالات عدة كأفضل فيلم أجنبي، أفضل فيلم، ممثل، ممثلة، فيلم قصير، أفضل سيناريو، أفضل تصوير، أفضل كتابة، أفضل تأليف، أفضل فيلم للطلاب، أفضل فيلم وثائقي، جائزة خاصة لفن السينما، جائزة ذهبية وفضية وبرونزية لأفضل السينمائيات وما إلى ذلك من جوائز.

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مديرية العلاقات العامة والمستشارية الاعلامية للمخرجة «بوران درخشنده».

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