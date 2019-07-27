2019/07/27 | 03:52

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الشرطة البريطانية تقتحم السفارة البحرينية و تحرر مخطوف قبل تقطيعه على طريقة خاشقجي !

⭕ موظفي سفارة ‎#البحرين يختطفون الناشط موسى عبد علي ويدخلونه الى

داخل مبنى السفارة والشرطة تصرخ عليهم توقفوا‏⭕ سماع صراخ الناشط موسى عبد علي والشرطة تقوم بكسر باب سفارة

‎#البحرين وتقتحم المبنى لإنقاذ موسى

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