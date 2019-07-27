2019/07/27 | 04:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤساء ومسؤولون يشاركون في جنازة السبسي يوارى جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الثرى، اليوم السبت، بمشاركة عدد كبير من الرؤساء والزعماء والقادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.وذكرت السفارة الفرنسية في تونس، في تدوينة على صفحتها في فيسبوك، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر جنازة السبسي التي ستنطلق من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز.وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل السبسي.ومن بين الرؤساء الذين سيحضرون الجنازة، الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حيث سيصل إلى تونس وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية تونسية.ونقلت وسائل إعلام تونسية محلية عن مصادر قولها إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيكون من بين المشاركين في جنازة السبسي الذي أعلن عن وفاته .وذكرت وسائل إعلام تركية أن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توجه إلى تونس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي.وقالت الناطقة باسم الرئاسة التونسية إن من بين الزعماء الذين أكدوا حضورهم جنازة السبسي الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.ومن بين المشاركين في تشييع جنازة السبسي ملك إسبانيا فيليب السادس، وكذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.ونقل جثمان الرئيس التونسي الراحل من المستشفى العسكري في العاصمة إلى قصر قرطاج، وسط تواجد أمني مكثف وحضور عدد كبير من المواطنين.وتوفي السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، وأعلنت تونس الحداد 7 أيام.

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