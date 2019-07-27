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شاهد بالفيديو.. سيدنا هل يجوز لبس الجوارب والحذاء عند الاحرام في الحج


شاهد بالفيديو.. سيدنا هل يجوز لبس الجوارب والحذاء عند الاحرام في الحج
2019/07/27 | 04:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: kgmyz7l0sCI

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