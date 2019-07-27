دريسل وسميث يحطمان الأرقام في غوانجغو

2019/07/27 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دريسل وسميث يحطمان الأرقام في غوانجغوغوانغجو (كوريا الجنوبية) – تابع النجم الأميركي كايليب دريسل تألقه وحطم الرقم العالمي في سباق 100م فراشة الجمعة في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو الكورية الجنوبية، مسجلا 49.50 ثانية وماحيا الرقم السابق للأسطورة مايكل فيلبس.وفي نصف نهائي السباق، قلص دريسل (22 عاما) الرقم العالمي، المسجل باسم فيلبس في بطولة العالم 2009 في روما، بمقدار 32 بالمئة من الثانية، ليسير بثبات نحو إحراز لقبه الرابع في النهائيات الحالية والحادي عشر في بطولة العالم.ولدى السيدات، سرقت الأميركية اليافعة ريغان سميث الأضواء في سباق 200م ظهرا عندما حطمت الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنتها ميسي فرانكلين.وسجلت سميث (17 عاما) في نصف النهائي 2:3.35 دقيقتين لتحطم بفارق 0.71 ثانية الرقم السابق لفرانكلين الذي سجلته في الألعاب الاولمبية في لندن 2012.وتابعت الأميركية سيمون مانويل تألقها في سباقات السرعة واحتفظت بلقب سباق 100م حرة.وبرغم حلولها أخيرة بين المتأهلات من نصف النهائي، تصدرت مانويل السباق بأكمله من الحارة الرقم 1، وسجلت أفضل توقيت هذه السنة (52.04 ثانية) متقدمة الأسترالية كايت كامل والسويدية سارة سيوستروم.وأصبحت مانويل، البطلة الأولمبية، أول سباحة تحرز أكثر من لقب عالمي في هذه المسافة بعد الألمانية الشرقية كورنيليا أندر في 1973 و1975.وقالت مانويل البالغة 22 عاما والتي عادلت الكندية بيني أوليكسياك في أولمبياد ريو 2016 “شعرت بالضغط قليلا قبل السباق.شعور الفوز رائع”.وكانت بطلة العالم السابقة كامبل مرشحة قوية لنيل الذهبية، بيد أنها تركت مانويل تتقدم بفارق كبير في أول خمسين مترا، فيما بقيت سيوستروم الوحيدة حملت الرقم العالمي دون أن تتوج في بطولة العالم.

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