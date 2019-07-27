2019/07/27 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YHWx_cCDilQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة الطائرات الورقية حلم الطفولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لعبة الطائرات الورقية حلم الطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).