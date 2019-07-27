2019/07/27 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق 1200 كارتون من بيض المائدة بمنفذ الشيب أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إتلاف شحنة بيض المائدة يمنع استيرادها من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.وذكر بيان للهيأة ان الحرق "تم بعد ضبط البضاعة والتي تقدر بحوالي 1200 كارتون محملة على شاحنتين نوع براد".وأضاف ان "عملية الاتلاف تمت وفق محضر أصولي من قبل اللجنة المختصة من الدوائر العاملة في المنفذ".

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