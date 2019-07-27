2019/07/27 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات في سهل نينوى ضد سحب الحشد من مناطقهم تظاهر اهالي مناطق سهل نينوى ضد قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب قوات الحشد الشعبي {لواء ٣٠} المسمى {لواء الشبك} وإعادته الى المعسكرات وإحلال الجيش والشرطة محلّهم في حماية سهل نينوى.وطالب المتظاهرون إبقاء هذا اللواء الذي يتكون من أبناء سهل نينوى بحماية هذا القرى وعدم عودة القوات الامنية التي يتهمونها "بعدم قدرتها في التعامل مع طبيعة" المنطقة التي تسكنها الاقليات الدينية والقومية والمذهبية المتعددة من المسيحيين والتركمان والشبك والعرب والكرد.يذكر ان هذا القرار جاء متزامنًا مع ورود اسم قائد لواء ٣٠ في الحشد الشعبي {وعد قدّو} في قائمة وزارة الخزانة الامريكية على قائمة الفساد وحقوق الانسان.

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