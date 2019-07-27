2019/07/27 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nPkQNpO84NA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد احمد الصافي : الطبقة الشبابية بحاجة الى الاهتمام والرعاية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد احمد الصافي : الطبقة الشبابية بحاجة الى الاهتمام والرعاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).