2019/07/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر يظهر نوع من الثقافة مشتبك مع الآخر استناداً على مرجعياته الدينية والمذهبية أحيانا، فالحوار عنده مصادرة وإلغاء..وقبول الآخر لديه محكوم بضوابط عقائدية ونفسية غالبا، تبعا لشهوة النفس ونفوذها في تشكيل العقائد والمرجعيات، وتلك نقطة مهمة يغفلها أكثرية المثقفين العاملين في حقل التنوير حاليا، فمهما ادعى من العقلانية والانفتاح تبقى مواقفه شاهده على انغلاقه وجهله وصدق من قال أن الناس مثاليين جدا في الكلام و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامح عسكر - معضلة التحيز الديني..القرآنيون نموذجا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سامح عسكر - معضلة التحيز الديني..القرآنيون نموذجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).