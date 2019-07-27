المنصور جعفر - نحو الثورة الإدارية

2019/07/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر لإزالة كثير من أسس ومظاهر الإستبداد والفساد لابد من تطهير وإعادة تنظيم هيئات الدولة القاعدية منها والرئاسية على أن يكون ذلك التطهير بشكل قانوني ديموقراطي، ولابد من الإهتمام بالإنتقال من حالات "الإصلاح الإداري" الجزئية إلى "الثورة الإدارية" المتكاملة.من معالم الخدمة المدنية والإدارة العامة: يركز كثير من الناس مع تسميات "الخدمة العسكرية" و"الخدمة السياسية"، ..إلخ عل......

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