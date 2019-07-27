2019/07/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Koan4HZkTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بماذا ساوم احد كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي أم المصاب من ذوي الشهادات العليا محمد) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بماذا ساوم احد كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي أم المصاب من ذوي الشهادات العليا محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).