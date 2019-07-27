شخص يقتحم منزلا ويقتل اسرة كاملة في محافظة جنوبي العراق

2019/07/27 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي وشهود عيان يوم السبت ان شخصا اقتحم منزلا في محافظة ميسان وقام بقتل عائلة مؤلفة من ثلاثة افراد بسلاح ناري كان بحوزته.

وقال المصدر والشهود اليوم ان شخصا يحمل مسدسا كاتما للصوت اقتحم منزلا

في حي الإسكان خلف مستشفى الطفل والولادة واطلاق النار على اسرة مكونة من ثلاثة افراد امرأة وابنها وبنتها وطلاق عليهم النار ليرديهم قتلى ويلوذ بالفرار دون معرفة الاسباب.

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