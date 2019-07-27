2019/07/27 | 08:31

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رغم المطالب بإيقافها ..



النظام البحريني ينفذ جريمة الإعدام ضد ضحيتي التعذيب الملالي والعرب

اعلنت مصادر بحرينية ان النظام البحريني نفذ جريمة اعدام ضحيتي

التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب فجر اليوم السبت .وعلى الرغم من النداءات الدولية التي أطلقت بضرورة إيقاف أية إعدامات

ضد المحكومين علي العرب وأحمد الملالي إلا أن النظام البحريني أوغل في

إرتكاب الجرائم اللا إنسانية وقام بتنفيذ جريمته بإعدام أحمد الملالي

وعلي العرب ، يذكر أن الملالي البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً

أعتقل في شباط ألفين وسبعة عشر إما العرب البالغ من العمر خمسة وعشرين

عاماً فأعتقل عام الفين وثمانية عشر بتهم باطلة وحكم عليهما بالإعدام

وتعرضا إلى أقسى أنواع التعذيب في السجن وأسقطت عنهما الجنسية

البحرينية.

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