2019/07/27 | 08:31

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جريمة مروعة في محافظة جنوبية ..



مقتل عائلة بأكملها

كشف مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم السبت، عن حصول جريمة قتل

مروعة، حيث تم قتل عائلة بأكلمها دون معرفة دوافع الجريمة.وقال المصدر ، انه "في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم اكتشفت شرطة

مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها امرأة

وابنها وبنتها، في حي الاسكان وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان

خلف مستشفى الطفل والولادة".وبين أن "شخصاً يحمل بيده مسدساً كاتماً للصوت اقتحم منزل عائلة مكونة

من ثلاث افراد، امرأة وابنها وبنتها، وقتلهم جميعا وخرج دون معرفة

الاسباب".

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