تونس تودع الرئيس بجنازة وطنية اليوم

2019/07/27 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعدّ تونس السبت لجنازة وطنيّة للباجي قايد السبسي، أوّل رئيس يُنتخَب ديموقراطيّاً، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول.

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