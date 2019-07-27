2019/07/27 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ كريستيانو رونالدو عندما رأى لاعبا في فريق منافس يحتفل على طريقته الشهيرة، إلا أن النجم البرتغالي لم يبد سعيدا على الإطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيب برازيلي خاص برونالدو.. ونجم يوفنتوس يتلقاه ببرود) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيب برازيلي خاص برونالدو.. ونجم يوفنتوس يتلقاه ببرود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).