2019/07/27 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الداخلية ياسين الياسري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، جولة تفقدية بمنطقة المنصور غربي بغداد.وتضمنت الجولة الليلية، قيام الياسري والحلبوسي بتفقد النقاط الأمنية والمرورية في المنطقة واللقاء بعدد من المواطنين والاستماع الى مشاكلهم واقتراحاتهم بشأن عدد من الأمور.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري والحلبوسي يجريان جولة تفقدية بمنطقة المنصور النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري والحلبوسي يجريان جولة تفقدية بمنطقة المنصور) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري والحلبوسي يجريان جولة تفقدية بمنطقة المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).