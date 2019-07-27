2019/07/27 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح اليوم

(السبت) عندما ضرب زلزالان متتاليان جزراً بشمال الفلبين.

ووقع الزلزالان اللذان فصلت بينهما ساعات قليلة، في منطقة باتانيس

وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة.وعرضت وسائل الإعلام الفلبينية صوراً لمبان منهارة وطرق مقطوعة

بعدما لحقت بها أضرار.



وهرب سكان مذعورون من منازلهم بمنتصف

الليل.وبلغت قوّة الزلزالين 5.4 و 5.9 درجات على التّوالي، وفقًا للمعهد

الأميركي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيراً من حدوث تسونامي.وكان كثير من الفيليبّينيين نائمين عندما وقع الزلزال الأوّل نحو

الساعة (4:15) بالتوقيت المحلّي (20:15 بتوقيت غرينتش الجمعة)،

وتلاه بعد ساعاتٍ قليلة زلزال ثان أكثر شدّة.وقال شرطي لوكالة الصحافة الفرنسية: "رأينا منازل تتمايل.



وانهارت

جدران بعض المنازل، وسقطت على السكّان.



هناك أشخاص ماتوا لأنّهم

كانوا نياماً، إذ كان الوقت لا يزال باكراً".وتقع الفلبين على "حزام النار" الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً في

المحيط الهادئ.ووقعت هزّة أرضيّة دمويّة في الفلبين في أبريل (نيسان)، أدّت إلى

مقتل 11 شخصاً على الأقلّ عندما ضربت منطقة بشمال العاصمة مانيلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 قتلى على الأقل بزلزالين في الفلبين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 قتلى على الأقل بزلزالين في الفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).