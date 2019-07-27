2019/07/27 | 09:02

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في مباراة نارية..



أتلتيكو مدريد يكتسح الريال بسباعية

اكتسح نادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد الإسباني، بسباعية مقابل

ثلاثة أهداف للنادي الملكي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب

ميتلايف ستاديوم ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.وأحرز أهداف أتلتيكو كلٌ من دييغو كوستا أربعة أهداف، وجواو فيليكس

هدف، وأنخل كوريا هدف، وبيريز فيتولو هدف، بينما أحرز أهداف الريال

ناتشو، وكريم بنزيما، وخافي هيرنانديز.وشهدت المباراة التاريخية إصابة مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش

في الدقيقة 24؛ حيث تم استبداله وحلّ بدلاً منه المهاجم كريم

بنزيمة.كما شهدت المباراة حالتي طرد في الدقيقة 65؛ حيث أشهر الحكم البطاقة

الحمراء في وجه كل من دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو وداني كارفاخال مدافع

الريال؛ بسبب المشادة التي حدثت بينهما.

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