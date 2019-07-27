2019/07/27 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت عمليات تفتيش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الروسية تداهم مكاتب معارضين قبل ساعات من تظاهرة كبرى السبت) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الروسية تداهم مكاتب معارضين قبل ساعات من تظاهرة كبرى السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).