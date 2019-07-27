شرطة كربلاء تكشف جرائم سرقة بوقت قياسي

2019/07/27 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم السبت، عن كشف العديد من الجرائم والقبض على مطلوبين خلال الايام القلية الماضية في المحافظة.

وقال بيان لأعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "ضمن توجيهات قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، في التفتيش الدقيق وتعزيز الاجراءات الامنية، تواصل أقسام شرطة المحافظة تنفيد اوامر إلقاء ألقبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي فضلاً عن ايصال المتهمين الى العدالة".

واضاف، "تمكنت مفارز شرطة البلدة والأقضية ومفارز مكافحة الاجرام وشرطة النجدة والهندية والسيطرات الخارجية والاحداث والشرطة الدولية من القبض على مطلوبين ومخالفين وإحالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وقال ايضا، إن "يقظة مفارز شرطة كربلاء وإصرارها أدت الى كشف العديد من الجرائم وايصال المجرمين الى العدالة خلال الايام القلية الماضية واخرها القبض على 3 سراق لدور مواطنين في قضاء الهندية ومنطقة الجاير ومنطقة العباسية فضلا عن القبض على سارق بالجرم المشهود من قبل شرطة النجدة اثناء سرقة هاتف نقال من احد المطاعم في منطقة حي النصر".

واكدت قيادة الشرطة، ان القوات الامنية تبذل كل الجهود من اجل ان تبقى المدينة المقدسة آمنة ومستقرة بكل الظروف والأوقات.



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