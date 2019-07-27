2019/07/27 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في كلمة له: سيحفظ التاريخ وأحرار الإنسانية الموقف المبدئي للبطل علي الكناني ويقلده وساما أرفع و وأسمى من ميدالية الفوز .كما أضاف : “نحن نحيي الموقف الوطني والمبدئي للبطل لاعب منتخبنا الوطني لرياضة ( المواي تاي) علي الكناني برفضه ملاقاة لاعب من الكيان الصهيوني في الدور نصف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب عراقي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وعمار طعمة يشيد بموقفه النعيم نيوز.

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