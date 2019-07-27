2019/07/27 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي،امس الجمعة، بتسليم بطاقات “الكي كارد” لمنتسبي اللواء السابع بالحشد الشعبي في قاطع عمليات الثرثار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تباشر بتسليم “الكي كارد” للواء السابع في الثرثار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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