2019/07/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #8_مارس_الثورية أصدر موقع 8 مارس الثورية الماركسي ــ اللينيني العدد الخامس من كراسات 8 مارس الثورية، وهو عدد خاص يحمل عنوان: " مسار امرأة صينية ثائرة: جيانغ كينغ".يتضمن هذا العدد المحاور التالية:تقديمجيانغ كينغ : مسار امرأة صينية ثائرةتقديممدخلl - جيانغ كينغ : الولادة و النشأة1) "إن النساء نصف السماء و عليهن انتزاع النصف الآخر"2) جيانج كينغ عاشقة الفن، الشغوفة بالمسرحll - يانا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#8 مارس الثورية - -مسار امرأة صينية ثائرة: جيانغ كينغ- العدد الخامس من كراسات 8 مارس الثورية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#8 مارس الثورية - -مسار امرأة صينية ثائرة: جيانغ كينغ- العدد الخامس من كراسات 8 مارس الثورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).