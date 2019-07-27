فهد المضحكي - الجوع في العالم يرتفع مجددًا!

2019/07/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي قال التقرير السنوي الجديد لحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر في الشهر الحالي يوليو 2019 إن ما يقدر بـ820 مليون شخص لم يجدوا ما يكفيهم من طعام في عام 2018، فيما كان العدد في العالم السابق 811 مليون شخص.وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه عدد الجياع في العالم، الأمر الذي يبين التحدي الهائل الذي يواجه تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 203......

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