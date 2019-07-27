ضبط 4 برادات أدوية بشرية بدون موافقات رسمية في ميناء ام قصر

2019/07/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط أربع برادات محملة "أدوية بشرية متنوعة" خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الشمالي في محافظة

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