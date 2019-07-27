مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم نجم لشبونة الى صفوفه

2019/07/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن صحيفة كورّير ديلّو سبورت، ان النادي الانكليزي العملاق مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع سبورتنغ لشبونة من أجل التعاقد مع برونو فيرنانديز بـ 70 مليون

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