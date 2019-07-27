2019/07/27 | 09:10

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ترامب: ماكرون "غبي" النبيذ الأمريكي أفضل من الفرنسي

كلمة -

بغداد

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تنديده بما أسماه

"غباء" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية الضريبة التي

فرضتها باريس على شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى.

وندد ترامب، أمس الجمعة بـ"غباء" ماكرون، مهدداً بـ"فرض ضريبة على

النبيذ الفرنسي رداً على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت

العملاقة".

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر: "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على

شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى، إذا كان ثمة طرف ينبغي أن

يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة".

وأردف ترمب: "سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون، لقد قلت دائماً

إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

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