2019/07/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى إيران

كلمة -

بغداد

أفاد مصدر مطلع في محافظة واسط، يوم السبت، بأن الأجهزة

الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 35 كغم من الذهب إلى إيران،

عبر منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر المصدر، ان "الأجهزة الأمنية في منفذ زرباطية بمحافظة واسط

تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، بحوزتهم 35

كيلو غراماً من الذهب المسروق والذي تم صهره إلى سبائك، أثناء

محاولتهم تهريبه إلى إيران".

وبين أن "العصابة كانت تبحث عنها الأجهزة الأمنية في الأسابيع

الماضية وشددت من إجراءاتها لغرض اعتقالهم".

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