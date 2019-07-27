2019/07/27 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قيادة عمليات الفرات الاوسط، اليوم السبت، استمرارها في خطة تأمين قوافل الحجاج.وقال قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي في بيان وتلقته وكالة صدى , إن ” القوات الامنية التابعة لقيادة الفرات الاوسط وشرطة كربلاء مستمرة في العمل على الخطة الامنية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام برا عبر منفذ كربلاء النخيب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الفرات الأوسط تؤكد الاستمرار في خطة تأمين قوافل الحجاج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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