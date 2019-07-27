2019/07/27 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بتسليم بطاقات “الكي كارد” لمنتسبي اللواء ٢٧ للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تسلم بطاقات “الكي كارد” لمنتسبي اللواء 27 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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