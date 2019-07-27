الحدود بطلاً لأندية العراق بالمصارعة

2019/07/27 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW تمكن فريق المصارعة في نادي الحدود من تحقيق انجاز مهم وهو الظفر بكأس بطولة أندية العراق للمصارعة بعد حصدهم المركز الاول في البطولة والتي اختتمت مساء اليوم في محافظة السليمانية وبمشاركة عدد كبير من أندية العراق .واعرب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحدود العميد فؤاد ناصر عن سعادته بالإنجاز المتحقق

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