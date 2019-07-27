واشنطن تدمج شركتي “تي موبايل” و”سبرينت”

2019/07/27 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، امس الجمعة، على عملية دمج بين شركتي الاتصالات “تي موبايل” و”سبرينت” بقيمة 26 مليار دولار في صفقة تجمع ثالث ورابع أكبر مشغلي هذا القطاع.وتهدف الصفقة إلى إنشاء مشغل يحتل المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة للتنافس مع رواد القطاع “فريزون” و”ايه تي اند تي”.وتنص الصفقة على بيع […]

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