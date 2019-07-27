وزارة الصحة:تقصير بعض الملاكات الطبية وادارة مستشفى الديوانية التعليمي احد اسباب وفاة الطفلة رفيف

2019/07/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة ،امس الجمعة ، بيانا توضيحيا بشأن حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر في المستشفى التعليمي بمحافظة الديوانية.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى, انه استنادا الى امر وزير الصحة والبيئة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وبشكل عاجل لمعرفة أسباب وفاة الطفلة رفيف حيدر ، فقد توصلت اللجنة التحقيقية الى تقصير بعض الكوادر

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