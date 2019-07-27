بعثة المنتخب الفلسطيني تصل العراق للمشاركة بغرب آسيا

2019/07/27 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، اليوم السبت، للعراق للمشاركة ببطولة غرب آسيا والتي ينظمها اتحاد غرب آسيا وتستضيفها العراق في الفترة من 30 يوليو/تموز الجاري وحتى 14 أغسطس/آب المقبل.وتخوض فلسطين أولى مبارياتها في البطولة يوم افتتاح البطولة، حيث تواجه منتخب اليمن.وأعلن نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب الفدائي، القائمة النهائية لأسماء

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