وزيرا الدفاع والنقل يصلان الى البصرة للاطلاع على الأوضاع الخدمية والأمنية بالمحافظة

2019/07/27 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزيرا الدفاع والنقل اليوم السبت، الى البصرة للاطلاع على الأوضاع الخدمية والأمنية بالمحافظة.

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