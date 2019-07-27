مصرف الرافدين:سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة بدون كفيل

2019/07/27 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، السبت، أن سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “سلفة 25 مليون دينار تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة”.ودعا

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