2019/07/27 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة / مديرية زراعة نينوى، الجمعة، ان الموسم الحالي شهد تسويق اكثر من (٧٠٣) الف طن من محصول الشعير العلفي في عموم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزراعة: تسويق اكثر من ٧٠٣ الف أطنان من محصول الشعير العلفي في نينوى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزراعة: تسويق اكثر من ٧٠٣ الف أطنان من محصول الشعير العلفي في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).