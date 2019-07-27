2019/07/27 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، ان ائتلافه سيلجأ الى “المعارضة التقويمية” في حال تسجيل اي انحراف مسار الدولة.وقال مكتبه في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي التقى بالكادر المتقدم في مكتب النجف والفرات الاوسط”.واضاف ان “العبادي شدد على اهمية الحفاظ على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي: سنلجأ لـ”المعارضة التقويمية” اذا انحرف مسار الدولة وكالة خطوة برس.

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