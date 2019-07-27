2019/07/27 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الداخلية ياسين الياسري،مساء امس الجمعة، جولة تفقدية بمنطقة المنصور غربي بغداد.وتضمنت الجولة الليلية، الحلبوسي، ومن بعدها التحقق به الياسري بتفقد النقاط الامنية والمرورية في المنطقة ولقائهما بعدد من المواطنين والاستماع الى مشاكلهم واقتراحاتهم بشأن عدد من الامور.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ووزير الداخلية الياسري يجريان جولة تفقدية بمنطقة المنصور غربي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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