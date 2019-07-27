مصرف الرافدين يسقط الكفيل من سلفة 25 مليون دينار ويضع شرطا للتقديم عليها

2019/07/27 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين ان سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان سلفة 25 مليون دينار تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة .

ودعا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلفة بطريقة سهلة وانسيابية عالية.

وقرر مصرف الرافدين زيادة مبلغ سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه حصرا الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان سابق انه تم زيادة مبلغ السلفة الى 25 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية.

ودعا الموظفين الى زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة.

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