البرلمان يتوجه لرفع الحصانة عن 30 نائباً

2019/07/27 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم

متنوعة تتراوح ما بين التشهير والفساد.وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي ان مجلس القضاء

الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية

البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة

موجهاً لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة

فضلاً عن نواب حاليين”، مشيرا الى أن عددهم أكثر من ثلاثين نائبا

تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم فساد”.

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