2019/07/27 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المهندس وائل قدور، نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق في حديث لـ RT، إن ترويج الخارجية الإسرائيلية لمشروع خط سكك حديد يربطها بدول الخليج “دعائي” بقصد التطبيع مع تلك الدول.ونشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يكشف تفاصيل بناء خط جديد لسكك الحديد سيربط بين الدولة العبرية ودول الخليج.وأشار الفيديو المنشور على حساب الوزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خفايا مؤثرة على قناة السويس جراء مشروع “إسرائيلي” لإنشاء سكة حديد مع دول الخليج النعيم نيوز.

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