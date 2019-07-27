2019/07/27 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب قصي الشبكي : قرار سحب الحشد الشعبي مؤامرة من قبل بعض القيادات الأمنية والسياسيين الطائفيين بسهل نينوى.

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