أمنية ديالى:داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين

2019/07/27 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، بان عصابات داعش في انفاسها الاخيرة في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هجمات داعش على بعض نقاط المرابطة الامنية للحشد الشعبي في ريف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) تاخذ أسلوب اللصوصية من ناحية اطلاق النار عن بعد

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