مصرف الرافدين يوضح الية سلفة الـ25 مليون دينار

2019/07/27 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أوضح مصرف الرافدين، ان سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة

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