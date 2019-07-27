2019/07/27 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، عن اتفاق الحكومة المركزية مع حكومة اقليم كردستان، على تشكيل لجان فنية بين الطرفين لحل

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