مجهول يقتل ثلاث افراد من عائلة واحدة في ميسان

2019/07/27 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أفاد مصدر امني ،اليوم السبت، بأن شخصا اقتحم منزلا في محافظة ميسان وقتل عائلة مؤلفة من ثلاثة افراد.وقال المصدر لوكالة / بدر نيوز/، إن “شخصا يحمل مسدسا كاتما للصوت اقتحم منزلا في حي الإسكان خلف مستشفى الطفل والولادة وأقدم على إطلاق النار على اسرة مكونة من ثلاثة افراد امرأة وابنها […]

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